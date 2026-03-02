El Internado Más Picante - Capítulo 84: Camila Nash y Kari Belén tuvieron intensa discusión

02 mar. 2026 - 21:00 hrs.

Esta noche llegó un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, el espacio que se convirtió en la antesala imperdible para los seguidores del encierro. Una instancia pensada para repasar los momentos más comentados y anticipar lo que estaba por venir.

Con la conducción de Nati Blaschke y Álex Ortiz, el programa analizó en detalle lo ocurrido en el episodio más reciente, sumando además revelaciones, conversaciones inéditas y chismes exclusivos que no se vieron en pantalla.

El Internado Más Picante - Capítulo 84

En la reciente entrega del reality, durante la Asamblea del Fuego extraordinaria, Camila Nash y Kari Belén protagonizaron un fuerte encontrón que terminó en burlas.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial



Todo sobre El Internado