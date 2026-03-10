El Internado Reacto - Capítulo 90: Fabio Agostini contra todo su equipo

10 mar. 2026 - 21:45 hrs. | Act. 11 mar. 2026 - 00:57 hrs.

Esta noche se emitió un nuevo capítulo de El Internado, donde las tensiones dentro del encierro siguieron aumentando. Para acompañar cada momento del episodio, El Internado React estuvo en vivo comentando todo lo que ocurre en pantalla.

En esta entrega del encierro, Michelle Peint fue la nueva participante que llegó a remover las cosas en la casona y al parecer lo seguirá haciendo.

El Internado React - Capítulo 90

Precisamente, Nati Blaschke y Álex Ortiz fueron los encargados de opinar, comentar y reaccionar a cada momento del capítulo, además de leer y escuchar las reacciones del público que sigue el programa en vivo.

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial



