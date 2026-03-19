¿Akemi Nakamura será la próxima eliminada?: El Internado React teoriza sobre el futuro de la participante

19 mar. 2026 - 00:44 hrs.

Este miércoles, en El Internado React, Nati Blaschke y Álex Ortiz teorizaron sobre el futuro de Akemi Nakamura en el reality.

En la reciente prueba por equipos, la modelo colombiana fue nominada a la prueba de eliminación, situación que la hizo estallar en lágrimas.

¿Akemi Nakamura será la próxima eliminada?

Respecto a las posibilidades que tiene Akemi de mantenerse en competencia, Nati Blaschke señaló: "Igual no es tan terrible porque el duelo es con puros que cocinan pésimo. Así que Akemi va a ganar sí o sí".

El Internado / Mega

Por su parte, Álex Ortiz comentó: "La Akemi entró a El Internado y una de sus virtudes es que cocina súper bien, de hecho, tiene muchos pescaditos, sashimi en su Instagram".

"Creo que está fácil para Akemi, porque tiene que competir con Fabio, Laura, Agustina y Tom. Les va a ganar, sí o sí", cerró Blaschke.

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