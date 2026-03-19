¿Akemi Nakamura será la próxima eliminada?: El Internado React teoriza sobre el futuro de la participante
Este miércoles, en El Internado React, Nati Blaschke y Álex Ortiz teorizaron sobre el futuro de Akemi Nakamura en el reality.
En la reciente prueba por equipos, la modelo colombiana fue nominada a la prueba de eliminación, situación que la hizo estallar en lágrimas.
¿Akemi Nakamura será la próxima eliminada?
Respecto a las posibilidades que tiene Akemi de mantenerse en competencia, Nati Blaschke señaló: "Igual no es tan terrible porque el duelo es con puros que cocinan pésimo. Así que Akemi va a ganar sí o sí".
Por su parte, Álex Ortiz comentó: "La Akemi entró a El Internado y una de sus virtudes es que cocina súper bien, de hecho, tiene muchos pescaditos, sashimi en su Instagram".Ir a la siguiente nota
"Creo que está fácil para Akemi, porque tiene que competir con Fabio, Laura, Agustina y Tom. Les va a ganar, sí o sí", cerró Blaschke.
Leer más de