El Expulsado - Capítulo 10: La emotiva despedida de Efrén Reyero de sus compañeros de El Internado

24 mar. 2026 - 12:05 hrs.

El nuevo capítulo de El Expulsado en Mega 2 del reality El Internado, estuvo marcado por la eliminación de Efrén Reyero, en una jornada cargada de tensión y emociones. Desde el inicio, se evidenció que su desempeño en la prueba de cocina no fue el esperado, lo que influyó directamente en la decisión final del jurado.

Durante la deliberación, Efrén asumió con calma su posible salida, reconociendo sus debilidades en la pastelería. Aunque defendió su esfuerzo, también admitió errores en la ejecución, lo que finalmente lo dejó en desventaja frente a sus compañeros. El anuncio de su eliminación fue directo, y él mismo aseguró que “lo sabía”, mostrando una actitud serena ante el resultado.

Camila Nash se conmovió tras la salida de Efrén

Tras confirmarse su salida, el ambiente en la casa se volvió emotivo. Sus compañeros destacaron su calidad humana, resaltando su amabilidad, respeto y capacidad de escuchar. Varios coincidieron en que Efrén fue un pilar importante dentro del grupo, generando lazos profundos, especialmente con Camila Nash, quien se mostró visiblemente afectada por su partida.

En la conversación posterior, Efrén reflexionó sobre su paso por el reality, señalando que fue una experiencia transformadora en su vida. También reconoció su rol estratégico dentro del juego, admitiendo que en ocasiones utilizó tácticas para influir en las decisiones del grupo, pero sin mala intención personal hacia sus compañeros.

Finalmente, su despedida estuvo marcada por palabras de agradecimiento y consejos para quienes continúan en competencia. Efrén dejó claro que se va “pleno” y satisfecho con lo vivido, cerrando así un ciclo significativo en El Internado, donde logró destacarse tanto por su juego como por su lado humano.