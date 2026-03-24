"Es una chica encantadora...": Efrén Reyero responde si se enamoró de Blu Dumay en El Internado React
Este martes, en El Internado React, Efrén Reyero se refirió a su vínculo con Blu Dumay tras su paso por el encierro.
Nati Blaschke le preguntó directamente al ex participante si se enamoró de su compañera del reality, momento que aprovechó para aclarar las dudas.
"No, enamorar, a ver. ¿Sabes qué pasa? Que todo se magnifica muchísimo dentro del reality. Te ves con una persona 24/7 y en una semana parece que han pasado seis meses", explicó.
Además, detalló cómo cambian las dinámicas de relación en ese contexto: "Lo que tú quedarías con una chica para ir un día a tomar un café, a los 3 días o 4 vuelves a quedar para ir a merendar o a cenar, ahí lo haces todo en cuestión de 24 horas. Entonces, se magnifica mucho".
"Es verdad que Blue es una chica encantadora, guapísima, es un espectáculo, o sea, hay que reconocerlo, pero fue parte del momento… Yo no tengo nada que reprochar, todo lo contrario", afirmó.
Finalmente, también se refirió a las interpretaciones que surgieron desde fuera del reality, especialmente en torno a las intenciones detrás de sus acciones. "Cuando ya se empieza como a malpensar de la otra persona o a decir que todo, todo es estrategia, se piensa mal. Y no es así, yo hacía muchas cosas en el fondo porque le tenía un cariño especial y no quería que sufriese viendo ciertas cosas", cerró.
