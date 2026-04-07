"Satanás, sale": Así fue la graciosa reacción de Álex Ortiz al atrevido beso entre Blu Dumay y Camila Nash

07 abr. 2026 - 10:36 hrs.

Uno de los momentos que marcó el capítulo 108 de El Internado fue el apasionado beso que se dieron Blu Dumay y Camila Nash.

Recordemos que todo ocurrió en el contexto de una pijamada en la casona, donde los participantes tuvieron que jugar a "la botellita".

Fernando Godoy fue el encargado de liderar el atrevido juego y por cosas del azar, les tocó a ambas influencer cumplir con la penitencia.

Álex Ortiz quedó impactado con el beso

En El Internado React, Álex Ortiz se puso cómodo para presenciar la escena y si bien en un inicio pensó que Blu Dumay y Camila Nash solo se darían un piquito, cuando la intensidad subió, lanzó graciosas frases.

"A lo que vinimos señores. Es un besito, suave, ahí perfecto. Ahí no más, ah conch... chu... se me pararon los pelos, Satanás, sale", lanzó entre risas.

El Internado React

Tras lo anterior, se mostró que la hija de María Alberó volvió a cumplir con otra penitencia, en esta ocasión, con Fabio Agostini, y el comediante expresó su opinión: "Que vuelva Camila".