El Internado React opina sin filtro sobre el rol de Michelle Peint: "Cada uno vende su papel como quiere"

08 abr. 2026 - 23:24 hrs.

Este miércoles, en El Internado React, Nati Blaschke y Álex Ortiz analizaron la tensa discusión entre Michelle Peint, Agustina Pontoriero y Furia.

Tras revisar las fuertes declaraciones de las participantes, los animadores aprovecharon la instancia para entregar su opinión sobre el rol que ha tenido Peint al interior del encierro.

"Cada uno vende su papel como quiere"

"Yo en esta no estoy para nada de acuerdo con las chiquillas, nada. A mí Michelle no me molesta, la verdad. No me cae mal. Lo único negativo que hace, creo yo, así, estar con Mateucci, que se nota mucho, que claro, que ingresó como justo a estar con Mateucci, agarrar pantalla. Cada uno vende su papel como quiere", comenzó diciendo Blaschke.

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"Yo no le encuentro nada de malo, y encuentro que si hay 5, 6, 7 mujeres de la casa atacándote, vas a utilizar todos los recursos si te están haciendo mier...", cerró.

Por su parte, Álex Ortiz se alineó con las palabras de su compañera, señalando: "Y aparte que estas generando el contenido. Ayer Camila (Nash) vía Zoom dijo yo me he acuesto y ya sabía con quién iba a pelear el otro día. Y eso nos lo dicen todo y ella dijo no, y se lo toma muy profesional".

"Yo creo que todos hacen lo mismo como que, obviamente, pues si quieren destacar, pues, amigos, si es un trabajo, también veámoslo así… Nunca olvidemos que es un show, es un programa de televisión", concluyó.

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