"Me da mucha risa": El Internado React critica a Tom Brusse tras sus dichos contra Mateucci y las mujeres
Este lunes, en El Internado React, Nati Blaschke y Álex Ortiz analizaron la tensa discusión entre Luis Mateucci y Tom Brusse.
Durante la pasada Asamblea del Fuego, Brusse lanzó duras críticas contra Mateucci, acusándolo de "utilizar" y "besar" a las mujeres dentro del encierro.
La opinión de El Internado React a los dichos de Tom Brusse
Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para los animadores del React, quienes cuestionaron abiertamente los dichos de Tom Brusse.
"Me da mucha risa que Tom le diga a Luis como 'lo único que haces es usar y besar a las mujeres y meterte con una y con la otra'", comenzó diciendo Blaschke.Ir a la siguiente nota
"Tom, te cagast.. a Camila Nash frente a todo el mundo, básicamente. No me jodas, por eso canté esa canción 'soy como tú, tú eres igual'", cerró la animadora.
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