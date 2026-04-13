"Me da mucha risa": El Internado React critica a Tom Brusse tras sus dichos contra Mateucci y las mujeres

  • Por Sebastián Mena

Este lunes, en El Internado React, Nati Blaschke y Álex Ortiz analizaron la tensa discusión entre Luis Mateucci y Tom Brusse.

Durante la pasada Asamblea del Fuego, Brusse lanzó duras críticas contra Mateucci, acusándolo de "utilizar" y "besar" a las mujeres dentro del encierro.

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Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para los animadores del React, quienes cuestionaron abiertamente los dichos de Tom Brusse.

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"Me da mucha risa que Tom le diga a Luis como 'lo único que haces es usar y besar a las mujeres y meterte con una y con la otra'", comenzó diciendo Blaschke.

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"Tom, te cagast.. a Camila Nash frente a todo el mundo, básicamente. No me jodas, por eso canté esa canción 'soy como tú, tú eres igual'", cerró la animadora.

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