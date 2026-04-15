¿Nuevo romance entre Agustina Pontoriero y Adrián Pedraja?: El Internado React teoriza sobre la pareja

15 abr. 2026 - 23:37 hrs.

Este miércoles, en El Internado React, Álex Ortiz se refirió al posible affaire entre Agustina Pontoriero y Adrián Pedraja.

En una conversación con Otakin y Luis Mateucci, la participante del reality reveló que podría besar a Pedraja y que no descarta iniciar una relación amorosa con él.

¿Agustina y Adrián tendrán un affaire?

Tras ver esta escena, el animador del React concluyó: "Ahora Agustina regodiona. Yo creo que sí, Agustina le gusta".

El Internado / Mega

Luego, especuló que, tras la salida de Kari Belén del reality, Pontoriero y Pedraja podrían concretar un acercamiento. "Yo creo que Agustina y Adrián siempre han sido como que va a pasar, como que siempre lo supimos. Pero claro, no sabíamos que iban a eliminar a Karina, pero ahora como que se está dando todo", señaló.

"Siempre he pensado que los dos se tienen muchas ganas y cuando se agarren, se va a cortar la luz, porque va a ser tan brígido, van a desinflar el sillón Betano", bromeó.

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