"Que seas tan avinagrada": Pablo Albuerne perderá la paciencia con Furia y la encarará en El Internado
En el avance del capítulo 146 de El Internado, Pablo Albuerne perderá la paciencia con Furia y la enfrentará por sus comentarios.
Todo comenzará cuando el chef les pedirá a todos los semifinalistas que escojan a un ganador y ella no querrá: "La verdad es que no lo voy a decir, perdón, paso. A todas las personas que están en esa mesa las quiero, perdón, de mi parte no voy a responder nada más".
La actitud de la argentina molestará al cocinero español y la criticará duramente: "Te digo de verdad, a veces me da mucha bronca que seas tan avinagrada, siempre que hablo contigo me encuentro un muro".
El ingreso de Camila Nash y Fabio Agostini
Por otro lado, los participantes tendrán la oportunidad de salir de la casona y conocer una verdadera cocina de un destacado restaurante.
Al volver, se encontrarán con Fabio Agostini y Camila Nash, quien estará bastante enojada con Tom Brusse, mientras que él se mostrará muy feliz de verlo.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de