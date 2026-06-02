"Que seas tan avinagrada": Pablo Albuerne perderá la paciencia con Furia y la encarará en El Internado

02 jun. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 146 de El Internado, Pablo Albuerne perderá la paciencia con Furia y la enfrentará por sus comentarios.

Todo comenzará cuando el chef les pedirá a todos los semifinalistas que escojan a un ganador y ella no querrá: "La verdad es que no lo voy a decir, perdón, paso. A todas las personas que están en esa mesa las quiero, perdón, de mi parte no voy a responder nada más".

La actitud de la argentina molestará al cocinero español y la criticará duramente: "Te digo de verdad, a veces me da mucha bronca que seas tan avinagrada, siempre que hablo contigo me encuentro un muro".

El Internado

El ingreso de Camila Nash y Fabio Agostini

Por otro lado, los participantes tendrán la oportunidad de salir de la casona y conocer una verdadera cocina de un destacado restaurante.

Al volver, se encontrarán con Fabio Agostini y Camila Nash, quien estará bastante enojada con Tom Brusse, mientras que él se mostrará muy feliz de verlo.