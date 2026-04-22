"Igual me hubiese molestado": El Internado React opina sobre el fuerte 'tomatazo' contra Adrián Pedraja

22 abr. 2026 - 23:18 hrs.

Este miércoles, en El Internado React, Álex Ortiz reaccionó al inesperado "tomatazo" que recibió Adrián Pedraja.

Durante una actividad, los participantes debían lanzarle tomates en el cuerpo. Sin embargo, uno de ellos impactó directamente en su rostro, siendo Agustina Pontoriero la responsable.

La situación desató la furia del actor, quien inicialmente pensó que Tom Brusse había sido el culpable, lo que dio paso a una tensa discusión.

El Internado / Mega

La opinión de El Internado React a la reacción de Adrián Pedraja

Tras ver las imágenes, Álex Ortiz se mostró impactado por la fuerza del golpe y comentó: "Le llegó el medio tomatazo. Le llegó fuerte el tomate en la cabeza".

Luego, el animador empatizó con la reacción de Pedraja, señalando: "En esta pasada estoy con Adrián, igual me hubiese molestado, porque le llegó en la cara. Imagínate un tomate te llega en un globo ocular".

"Aquí el que se lo tiró, se desubicó un poco. Igual me da un poco de risa porque fue fuerte, ojalá haya estado medio maduro para que no le haya dolido tanto", cerró.

Todo sobre El Internado React