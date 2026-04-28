¿Arenita fue sincera?: El Internado React critica a Natalia Rodríguez por sus disculpas a Furia

28 abr. 2026 - 23:25 hrs.

Este martes, en El Internado React, Nati Blaschke y Álex Ortiz analizaron la inesperada reconciliación entre Arenita y Furia.

Luego de estar enfrentadas durante gran parte de su estadía en el encierro, Natalia Rodríguez le pidió disculpas a la transandina por los conflictos que protagonizaron en la casona, realizando un mea culpa por su actitud.

¿Las disculpas de Arenita son sinceras?

Tras revisar las imágenes, Blaschke se mostró escéptica frente a las palabras de Arenita, señalando: "Se valoran las disculpas y muchos han pedido disculpas oye, esto, y esto otro. Pero una no le creo y otra, la disculpa, un poco tarde ¿Ya han pasado cuántos meses? Yo no le creo, lo siento".

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"Yo creo que sí, se dio cuenta que se está quedando sola, hace rato. Lo que le han dicho siempre, andas buscando votos y te haces amigo de quién sea para tener votos", complementó.

Por su parte, Ortiz planteó que todo podría responder a una estrategia para sumar apoyos de cara a la Asamblea de Fuego. "La Arenita de a poquito se está quedando, definitivamente, sola. Y obviamente acá hay que buscar votos también", expresó.

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