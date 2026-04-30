Adrián Pedraja se confesó con Agustina Pontoriero: Mira EN VIVO el capítulo 123 de El Internado Más Picante

30 abr. 2026 - 21:00 hrs.

El Internado Más Picante vuelve esta noche con un nuevo capítulo, posicionándose como el espacio ideal para repasar lo más comentado del encierro antes de una nueva emisión.

Con la conducción de Nati Blaschke y la participación especial de MrGio, el programa revisa los momentos clave del último episodio y suma comentarios y detalles exclusivos sobre lo que ocurre al interior de la casona.

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En la anterior entrega del encierro, Adrián Pedraja le reveló a Agustina Pontoriero que estuvo a punto de enamorarse de Milo González y que con Kari Belén, fue una relación más carnal.

¡No te pierdas El Internado Más Picante junto a Nati Blaschke y MrGio!

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