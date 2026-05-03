Camila Nash y Furia tuvieron tensa discusión: Mira EN VIVO el capítulo 124 de El Internado Más Picante

03 may. 2026 - 21:00 hrs.

El Internado Más Picante regresa esta noche con un nuevo capítulo, consolidándose como el espacio clave para repasar lo más relevante del encierro antes de una nueva jornada.

Con la conducción de Nati Blaschke y Álex Ortiz, el programa revisará los momentos más comentados del último episodio y sumará detalles inéditos sobre la convivencia al interior de la casona.

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En la anterior entrega del reality, Camila Nash lanzó duros comentarios contra Akemi Nakamura y Furia la defendió, provocando una tensa discusión.

¡No te pierdas El Internado Más Picante junto a Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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