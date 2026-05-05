"Igual es peligroso...": La opinión de El Internado React a la broma de Akemi Nakamura contra Michelle Peint

05 may. 2026 - 23:50 hrs.

Este martes, en El Internado React, Álex Ortiz reaccionó a la broma de Akemi Nakamura contra Michelle Peint.

Mientras las luces de la habitación estaban apagadas, Nakamura simuló ser un personaje de la icónica película "El aro" para asustar a Peint.

Y su plan resultó a la perfección, ya que Michelle, al verla entre las sombras, se asustó de sobremanera mientras gritaba: "¡Ay! ¡Qué mier..! ¡Salga mari..!".

El Internado / Mega

La reacción de El Internado React a la broma

Tras reírse por la escena, Álex Ortiz comentó que habría reaccionado de forma similar en una situación así, diciendo: "Yo igual me cag..".

"Igual es peligroso, porque uno le puede pegar una patada a alguien que te quiere asustar", agregó.

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