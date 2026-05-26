El Expulsado - Capítulo 13: El emotivo adiós de Michelle Peint

26 may. 2026 - 12:00 hrs.

El Internado vivió una de sus eliminaciones más emotivas con la salida de Michelle Peint, quien quedó fuera en una compleja prueba de eliminación. Durante el desafío, los participantes debieron preparar “un pato a la naranja con un puré de papas y zanahorias glaseadas”, en una competencia que Michelle enfrentó bajo mucha presión y nerviosismo.

En la evaluación, el jurado cuestionó algunos errores técnicos de su plato, especialmente el puré y la salsa. Michelle reconoció sus dificultades y comentó: “No sé si lo logré, espero que sí”. A pesar de las críticas, también recibió palabras de apoyo por su esfuerzo y evolución dentro de la competencia.

La participante destacó por su personalidad fuerte y por abrirse emocionalmente con sus compañeros en las últimas semanas. Antes de abandonar el programa, expresó: “Qué bueno que en esta semana me pude abrir con mis compañeras”. Sus compañeros también valoraron su autenticidad y la capacidad que tuvo para enfrentar momentos difíciles dentro de la casa.

¿Qué pasará con el romance entre Michelle y Luis Mateucci?

Una de las preguntas que hizo Joaquín Méndez en el Expulsado por Mega 2 fue sobre la continuidad del romance entre Michelle y el argentino. Sin embargo, ninguno de los dos afirmó algo muy sólido respecto a su vínculo.

Luis Mateucci afirmó que sería muy difícil que él tuviera otro romance en El Internado, puesto que la mayoría de las mujeres del reality están emparejadas. Por otro lado, Michelle Peint confesó que a pesar de que lleva un año separada de su último novio fuera del encierro, sí ha tenido "reconciliaciones", y que por esa razón, el exnovio estaba cuidando a su perro mientras ella estaba en el reality show.

¡Adios, Michelle!

Michelle, de 23 años y oriunda de Venezuela, aseguró desde su ingreso que venía “a competir” y a demostrar su talento en la cocina. Aunque ingresó más tarde que otros participantes, logró ganarse un espacio importante en el reality y conectar con el público gracias a su carisma y sinceridad.

Su despedida dejó un ambiente de emoción entre los semifinalistas y seguidores del programa. Aunque no alcanzó la final de El Internado, Michelle cerró su paso por el reality agradeciendo el cariño recibido y destacando la experiencia vivida dentro del encierro.

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