"Te veía más cojonuda": Camila Nash encaró a Arenita y la acusó de influir en su relación con Tom Brusse

En el capítulo 63 de El Internado, Camila Nash tuvo duras palabras para Arenita y la acusó duramente, generando una tensa situación.

"¿Así que le dijiste a Tom que me dejara? ¿Qué fue lo que le dijiste? Te dejó ahí en evidencia", expresó bastante molesta la influencer.

A lo que se refería la creadora de contenido era que en la actividad de las películas, Tom Brusse reveló que había conversado con Arenita sobre la relación.

Arenita quedó sorprendida

Sin entender mucho, Arenita le explicó qué fue lo que hablaron: "Me dijo que iba a dar vuelta la página contigo".

"Te veía más cojonuda, andas tirando discuros para allá y para acá, penca", respondió furiosa Camila Nash.

Milo González apoyó a Natalia Rodríguez y confirmó su versión, pero ella siguió disparando contra la exchica Yingo por el supuesto consejo que había dado.