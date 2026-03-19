Laura Bozzo renuncia a El Internado impactando a sus compañeros del reality

19 mar. 2026 - 23:53 hrs.

En el capítulo 97 de El Internado, Laura Bozzo presentó su inesperada renuncia al reality tras varios intentos fallidos.

Y es que siguió la dinámica de las ollas y la última fue Laura, de quien se vio su casting para El Internado, lo que sacó varias risas a sus compañeros, momento que aprovecharon para hablar sobre la presentadora peruana.

Al mismo tiempo, Laura retribuyó al amor de sus compañeros y relató lo que aprendió en este reality, instancia en la que el chef Yann Yvin sacó otra tarjeta de la olla que decía "Adiós, Laura".

El Internado / MEGA

Laura Bozzo renuncia a El Internado

Es así como la presentadora peruana se pone de pie y dice: "Yo soy como gitana, voy viajando por todos lados y haciendo cosas; yo mañana tengo que viajar a República Dominicana, aunque no quiera, porque me duele el alma irme, porque me duele en el alma irme".

Dicho esto, pasó a enumerar los buenos momentos que pasó con cada uno de sus compañeros, incluido Fabio Agostini, a quien amenazó si trataba mal a Blu Dumay.