"¿Quién eres tú para hablarme así?": Tom Brusse explotó contra Fabio Agostini en tensa pijamada

07 abr. 2026 - 00:28 hrs.

En el capítulo 108 de El Internado, un nuevo conflicto fue protagonizado por Fabio Agostini y Tom Brusse, en plena pijamada liderada por Fernando Godoy.

Al comienzo de la dinámica, Furia, como capitana del equipo ganador de la semana, decidió dejar afuera de la fiesta al marroquí, a Arenita y a Kari Belén.

Tras lo anterior, el actor le dio la posibilidad al español, por haber triunfado en los "cojines musicales", de decidir si sus compañeros podían volver al festejo.

El Internado

La furia de Tom Brusse

El mecanismo para convencer a Fabio Agostini fue que los tres famosos que quedaron fuera cocinaron hamburguesas, completos y cupcakes.

El DJ se mostró bastante furioso por que su enemigo era quien debía elegir si se quedaban y se lo dijo: "¿Cómo que escúchame una cosa? Te voy a decir una cosa, primera vez en tu vida que vas a tener un poder. Me da igual, que no me hable así ¿Quién eres tú para hablarme así?".

Camila Nash intentó hacer que el marroquí dejara de pelear y le aseguró que el español quería darle la oportunidad de volver.