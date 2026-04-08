"Gracias por sacarme adelante": Blu Dumay rompió en llanto tras emotiva videollamada con María Alberó

08 abr. 2026 - 00:34 hrs.

En el capítulo 109 de El Internado, Blu Dumay estalló en llanto al poder hacer una videollamada con su madre, María Alberó.

Al comienzo, la joven le escribió una carta a su progenitora y a Iván Zamorano, en el contexto de que todos debían dedicarle palabras a familiares que extrañaran.

"Tú me tuviste muy joven y sola en un país que no conocías, a pesar de los obstáculos, luchaste por mí siempre y siempre me dijiste que el día que estuvieras con alguien sería con un hombre que me amara tanto como tú a mí", comenzó leyendo.

El Internado

La tierna conversación de Blu Dumay con María Alberó

Tras lo anterior, Blu Dumay mencionó a Iván Zamorano y no pudo evitar emocionarse: "Esa persona llegó, le decían Bam Bam. Nunca imaginé que una persona pudiese amarme tanto, sin tener un lazo de sangre, nunca pensé que sería merecedora de tanto amor y protección".

Posteriormente, la ingeniera comercial tuvo la oportunidad de hablar con María Alberó y tuvieron un emocionante intercambio donde ambas rompieron en llanto.

"Gracias por todo, siempre fuiste la mejor, te admiro, una mujer luchadora siempre, gracias por sacarme adelante", le dijo la joven a su mamá.