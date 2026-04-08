"Gracias por sacarme adelante": Blu Dumay rompió en llanto tras emotiva videollamada con María Alberó
En el capítulo 109 de El Internado, Blu Dumay estalló en llanto al poder hacer una videollamada con su madre, María Alberó.
Al comienzo, la joven le escribió una carta a su progenitora y a Iván Zamorano, en el contexto de que todos debían dedicarle palabras a familiares que extrañaran.
"Tú me tuviste muy joven y sola en un país que no conocías, a pesar de los obstáculos, luchaste por mí siempre y siempre me dijiste que el día que estuvieras con alguien sería con un hombre que me amara tanto como tú a mí", comenzó leyendo.
La tierna conversación de Blu Dumay con María Alberó
Tras lo anterior, Blu Dumay mencionó a Iván Zamorano y no pudo evitar emocionarse: "Esa persona llegó, le decían Bam Bam. Nunca imaginé que una persona pudiese amarme tanto, sin tener un lazo de sangre, nunca pensé que sería merecedora de tanto amor y protección".Ir a la siguiente nota
Posteriormente, la ingeniera comercial tuvo la oportunidad de hablar con María Alberó y tuvieron un emocionante intercambio donde ambas rompieron en llanto.
"Gracias por todo, siempre fuiste la mejor, te admiro, una mujer luchadora siempre, gracias por sacarme adelante", le dijo la joven a su mamá.
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