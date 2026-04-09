"Veo que es una persona leal": Arenita se sinceró sobre su inédito acercamiento con Furia

09 abr. 2026 - 00:38 hrs.

En el capítulo 110 de El Internado, Fran García-Huidobro le hizo una importante pregunta a Arenita, la cual estuvo relacionda con Furia.

Todo ocurrió en la antesala de la Asamblea del Fuego, cuando la animadora se interesó un aproximamiento completamente inédito.

"Aquí mismo, hace unos poquitos días, yo le dije a usted que estaba más sola que un dedo. Quiero preguntarle si este acercamiento evidente a la señorita Scaglione es una cosa real", expresó.

El Internado

La sincera respuesta de Arenita

En ese momento, Luis Mateucci interrumpió y le dijo Fran García-Huidobro que no hiciera ese tipo de preguntas, pero varios lo criticaron: "¿Cómo va a ser real eso? Después de que se dijeron de todo".

Volviendo al tema, Arenita fue bastante sincera al referirse al comienzo de lo que podría ser una nueva amistad con Furia.

"No podría acercame a una persona que me cayera mal, el tiempo ha movido un poco las cosas. He escuchado por ahí que hay personas, en los realities, que se odian en un comienzo y después pueden terminar de amigos. Ahora estamos hablando mucho más, veo que es una persona leal, hasta el momento ha cumplido su palabra y eso me gusta mucho, no me gustan los traidores", explicó Natalia Rodríguez.