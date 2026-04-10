"Te veo en Chile": Adrián Pedraja le hizo inesperada y romántica promesa a Kari Belén

10 abr. 2026 - 00:44 hrs.

En el capítulo 111 de El Internado, Adrián Pedraja y Kari Belén tuvieron una romántica conversación que incluyó una interesante promesa.

En primera instancia, el actor se mostró bastante dispuesto a enamorarse y se los hizo saber a los compañeros que estaban presentes.

Tras lo anterior, la influencer se unió a la conversación y él aprovechó de hacerle una propuesta: "Lo que no le prometí a la otra persona que estuvo aquí, porque no iba a ir a Buenos Aires, a ti sí te digo que te veo en Chile, 100%".

El Internado

La reacción de Kari Belén

Rápidamente, Kari Belén esbozó una sonrisa de emoción, pero luego intentó bajarle las expectativas al romance que están teniendo.

"No digas nada. No prometas nada, no cometas el mismo error", expresó un poco nerviosa.

Finalmente, la modelo le comunicó a Adrián Pedraja que si ella era quien dejaba el encierro en el duelo de eliminación, él podía conocer a otra persona, sin problemas: "Puedes dejart fluir, no digas nada, puede pasar".