"Te veo en Chile": Adrián Pedraja le hizo inesperada y romántica promesa a Kari Belén
En el capítulo 111 de El Internado, Adrián Pedraja y Kari Belén tuvieron una romántica conversación que incluyó una interesante promesa.
En primera instancia, el actor se mostró bastante dispuesto a enamorarse y se los hizo saber a los compañeros que estaban presentes.
Tras lo anterior, la influencer se unió a la conversación y él aprovechó de hacerle una propuesta: "Lo que no le prometí a la otra persona que estuvo aquí, porque no iba a ir a Buenos Aires, a ti sí te digo que te veo en Chile, 100%".
La reacción de Kari Belén
Rápidamente, Kari Belén esbozó una sonrisa de emoción, pero luego intentó bajarle las expectativas al romance que están teniendo.Ir a la siguiente nota
"No digas nada. No prometas nada, no cometas el mismo error", expresó un poco nerviosa.
Finalmente, la modelo le comunicó a Adrián Pedraja que si ella era quien dejaba el encierro en el duelo de eliminación, él podía conocer a otra persona, sin problemas: "Puedes dejart fluir, no digas nada, puede pasar".
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