Agustina Pontoriero y Michelle Peint resolvieron diferencias tras sus constantes peleas

14 abr. 2026 - 00:36 hrs.

En el capítulo 112 de El Internado, Agustina Pontoriero pidió perdón a Michelle Peint por los dichos que realizó sobre su tía en una pelea anterior.

Precisamente, Fran García-Huidobro llegó hasta la casona con una actividad donde ella decía una afirmación; por ejemplo, si han dicho algo a propósito para herir a alguien, y si el participante creía que él lo había hecho, podía dar un paso al frente, pisar la franja roja y decir lo que pasó.

Fue así como Agustina admitió que ella sí había dicho algo dañino contra Michelle Peint, pero fue desde la rabia y sin pensar, por lo que le pedía perdón.

Agustina y Michelle se perdonan

"Sí lo hice como desde adentro, ayer, en el cara a cara con Michelle, que le dije lo de la tía; no me enorgullece habérselo dicho, así que te pido disculpas", expresó Agustina.

Enseguida, la argentina explicó que buscó dañarla desde el dolor, mientras que con Milo Rodríguez por lo que había pasado entre ellas en otros encierros. "Tal vez son las armas que encontré para sobrevivir; no me enorgullece, pero sí sé pedir disculpas como se las estoy pidiendo ahora a Michelle", comentó Agustina.

El Internado / MEGA

Más adelante, Michelle y Agustina conversaron como dos mujeres adultas sobre lo que pasó entre ellas y arreglaron lo que había ocurrido. "¿Puede haber un nuevo comienzo?", preguntó la argentina y ambas sellaron la paz con un abrazo.