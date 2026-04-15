"Lo disfruté": Kari Belén se transformó en la nueva eliminada de El Internado

15 abr. 2026 - 00:30 hrs.

En el capítulo 113 de El Internado, los jueces entregaron su veredicto en la prueba de eliminación.

Luego de evaluar las preparaciones y degustar cinco platos, Yann Yvin y Pablo Albuerne eligieron al participante con mejor desempeño.

"El mejor plato y la mejor actitud, que es un conjunto, lo vamos a dedicar a Akemi", anunciaron.

El Internado / Mega

Kari Belén es la nueva eliminada de El Internado

Finalmente, Pablo Albuerne comunicó ante todos los participantes que la nueva eliminada del reality era Kari Belén.

Tras conocer el resultado, la participante reflexionó sobre su paso por la competencia. "En un minuto ni siquiera quise entrar a la prueba. Estuve a punto también de retirarme, pero se logró, quizás no por completo, pero, claro, al llegar acá pensé que cocinaba, pero no, me di cuenta que me falta mucho, pero aún así, aunque no me lo crean, lo disfruté", expresó.