Adrián Pedraja comparó la salida del reality de Milo González y Kari Belén: "Siento que la voy a ver pronto"
En el capítulo 113 de El Internado, Adrián Pedraja conversó con Akemi Nakamura sobre Kari Belén, quien fue la más reciente eliminada del reality.
Respecto a la participante que abandonó la casona, Pedraja señaló: "Karina es muy buena chica. La verdad, o sea, me ha dado pocos dolores de cabeza".
"A pesar de ser un poco celosa, porque ella misma se proclamaba celosa, tenía las cosas claras y a mí no me agobiaba en ningún momento", agregó.
Adrián Pedraja compara la salida de Milo González y Kari Belén
Finalmente, Adrián Pedraja comparó la reciente salida de Kari Belén con la de Milo González, llegando a una inesperada conclusión.
"O sea, la sensación que tengo es que, por ejemplo, cuando se fue Milo, como que sí tenía la duda de si la volvería a ver pronto o no. Pero a Karina siento como que la voy a ver pronto. Por eso como que la despedida no me ha dañado, a lo mejor, tanto", cerró.Ve el capítulo en
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