Adrián Pedraja comparó la salida del reality de Milo González y Kari Belén: "Siento que la voy a ver pronto"

15 abr. 2026 - 00:36 hrs.

En el capítulo 113 de El Internado, Adrián Pedraja conversó con Akemi Nakamura sobre Kari Belén, quien fue la más reciente eliminada del reality.

Respecto a la participante que abandonó la casona, Pedraja señaló: "Karina es muy buena chica. La verdad, o sea, me ha dado pocos dolores de cabeza".

"A pesar de ser un poco celosa, porque ella misma se proclamaba celosa, tenía las cosas claras y a mí no me agobiaba en ningún momento", agregó.

El Internado / Mega

Adrián Pedraja compara la salida de Milo González y Kari Belén

Finalmente, Adrián Pedraja comparó la reciente salida de Kari Belén con la de Milo González, llegando a una inesperada conclusión.

"O sea, la sensación que tengo es que, por ejemplo, cuando se fue Milo, como que sí tenía la duda de si la volvería a ver pronto o no. Pero a Karina siento como que la voy a ver pronto. Por eso como que la despedida no me ha dañado, a lo mejor, tanto", cerró.