"Ya no te dejo más...": Tom Brusse le hizo inesperada promesa a Camila Nash sobre el futuro de su relación

16 abr. 2026 - 00:25 hrs.

En el capíulo 114 de El Internado, Tom Brusse y Camila Nash se sentaron en el patio de la casona y tuvieron una importante conversación.

En primera instancia y a modo de broma, el marroquí le preguntó a su pareja si quería que estuvieran encerrados un reality para siempre, con el objetivo de no tener problemas.

Posteriormente, el DJ le contó a la influencer que él había seguido una relación amorosa fuera de un encierro, pero con una diferencia: "Y no estaba enamorado, imagínate".

El Internado

Las palabras de Tom Brusse

Camila Nash se hizo la desentendida y le pidió ser más claro, obteniendo una confesión de alto impacto: "Digo que tenía sentimientos sí, tal, bien, pero yo nunca me enamoré así".

Posteriormente, Tom Brusse le hizo una promesa a la influencer: "Yo te voy a decir lo que va a pasar, al salir de aquí, yo me voy a tener que ir, tú te vas a ir a México, yo me voy a Marruecos, o donde esté mi familia y luego, ya no te dejo más, te lo puedo escribir".