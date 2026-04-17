Apuntó contra Akemi Nakamura: El berrinche de Michelle Peint tras ser sacada de la prueba física

17 abr. 2026 - 00:15 hrs.

En el capítulo 115 de El Internado, Michelle Peint se enfureció con la decisión que tomó Akemi Nakamura como capitana de los verdes.

Resulta que Tonka Tomicic le pidió a la líder que le dijera quiénes iban a ser los participantes que iban al circuito físico: "Vamos a ir Adrián, Furia y yo".

La venezolana no estuvo de acuerdo e incluso, intentó irse, por lo que la animadora le preguntó qué pasaba: "Iba a ir yo".

El Internado

Agustina Pontoriero intentó provocar a Michelle

En ese momento, Agustina Pontoriero se burló de que Michelle Peint no fuera a la competencia y ella la enfrentó: "Cállate la boca que tú no estás en nuestro equipo, te callas porque nadie te está preguntando".

Tras lo anterior, la nueva participante apuntó a Akemi Nakamura: "Se supone que si es la capitana debería consultarlo con todo el equipo".

La tensión empezó a aumentar y Furia le cedió su puesto a su compañera: "Ya que tenía tantas ganas de ir, a mí los berrinches antes de la competencia no me gustan".