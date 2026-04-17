Apuntó contra Akemi Nakamura: El berrinche de Michelle Peint tras ser sacada de la prueba física
En el capítulo 115 de El Internado, Michelle Peint se enfureció con la decisión que tomó Akemi Nakamura como capitana de los verdes.
Resulta que Tonka Tomicic le pidió a la líder que le dijera quiénes iban a ser los participantes que iban al circuito físico: "Vamos a ir Adrián, Furia y yo".
La venezolana no estuvo de acuerdo e incluso, intentó irse, por lo que la animadora le preguntó qué pasaba: "Iba a ir yo".
Agustina Pontoriero intentó provocar a Michelle
En ese momento, Agustina Pontoriero se burló de que Michelle Peint no fuera a la competencia y ella la enfrentó: "Cállate la boca que tú no estás en nuestro equipo, te callas porque nadie te está preguntando".Ir a la siguiente nota
Tras lo anterior, la nueva participante apuntó a Akemi Nakamura: "Se supone que si es la capitana debería consultarlo con todo el equipo".
La tensión empezó a aumentar y Furia le cedió su puesto a su compañera: "Ya que tenía tantas ganas de ir, a mí los berrinches antes de la competencia no me gustan".
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