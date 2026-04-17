Tonka Tomicic detuvo la competencia: Akemi Nakamura tuvo problemas en la prueba física

17 abr. 2026 - 00:02 hrs.

En el capítulo 115 de El Internado, Akemi Nakamura tuvo dificultades en la competencia e incluso tuvieron que detenerla por varios minutos.

La modelo era la segunda de su equipo en recorrer el circuito físico, el cual tenía varios obstáculos que exigían distintos esfuerzos.

Al llegar al sector de los rodillos, donde debía sumergirse completamente, Tonka Tomicic notó que la participante estaba teniendo problemas y decidió pausar la prueba: "¡Paren, se detiene la competencia!".

El Internado

La explicación de Akemi Nakamura

Al parecer, Akemi Nakamura quedó bastante aturdida al tener que nadar bajo el agua, por lo que la producción tuvo que evaluar si seguía o no.

"Me sentí frustrada, se ve muy fácil. Me empezaron a doler los pies, uno se ahoga, no lo podía creer, yo no quería más", expresó.

Finalmente y luego de descansar por unos minutos, la modelo logró recobrar el aire y se la jugó, pues era la capitana de su equipo.