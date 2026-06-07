El BAIC BJ30 Hybrid: Así es el espectacular auto que se llevará el gran ganador de El Internado

07 jun. 2026 - 22:47 hrs.

En el último capítulo de El Internado, pudimos conocer el gran premio que se llevará el flamante ganador del reality de cocina.

Fue Joaquín Méndez, al comienzo del episodio, que contó esta gran noticia: "Se van a llevar un premio increíble, les tenemos un auto increíble, un BAIC BJ30 Híbrido, que combina lo mejor de la eficiencia energética, con todas las características de un auto de lujo".

Mientras el animador relataba, se mostró el vehículo que se quedará con uno de los famosos y que lo ayudará a moverse por todas partes.

¿Cómo es el auto del ganador de El Internado?

El BAIC BJ30 Hybrid es un SUV híbrido de tamaño mediano que combina un diseño robusto inspirado en los todoterrenos con tecnología enfocada en el uso urbano y familiar. Incorpora un sistema híbrido con motor 1.5 turbo y motores eléctricos, alcanzando hasta 334 hp en versiones 4x2.

BAIC

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Destaca por su eficiencia, con un consumo declarado cercano a 17 km/l en ciclo combinado. Cuenta con equipamiento tecnológico como pantalla central de 14,6", cámara 360°, asistencias avanzadas a la conducción y conectividad para smartphones.

Su propuesta busca combinar potencia, eficiencia y capacidad para aventuras ligeras, manteniendo un enfoque práctico para el día a día.

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