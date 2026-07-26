¡Al ritmo de Karol G! Así fue la increíble obertura de la semifinal de Miss Universo Chile

26 jul. 2026 - 23:37 hrs.

Ya comenzó la semifinal de Miss Universo Chile y las 20 candidatas se lucieron en la obertura que tuvo de todo y dejó al público y a los televidentes impactados.

De pronto, comenzó a sonar una versión electrónica de "Provenza" de Karol G y las misses, que estaban ubicadas en distintas partes de la pasarela, comenzaron a bailar.

Christian Ocaranza fue el encargado de realizar la espectacular coreografía que danzaron las representantes de distintas comunas del país.

Miss Universo Chile

El inicio de la semifinal de Miss Universo Chile

Tras lo anterior, todas se trasladaron hasta la parte principal del escenario y siguieron con entretenidos pasos de baile y se mostraron muy coordinadas.

Finalmente, realizaron un pequeño paso por la pasarela, donde formaron distintas figuras y el show terminó con el ingreso de Julio César Rodríguez, el animador del certamen.

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