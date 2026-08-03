Un ciclo con grandes números: Miss Universo Chile corona su final con enorme rating su todas sus plataformas

03 ag. 2026 - 16:50 hrs.

Anoche, la final de Miss Universo Chile, que dejó a Dominga López como la nueva candidata de nuestro país para el principal certamen de belleza a nivel planetario, concluyó su ciclo con grandes números.

El programa conducido por Julio César Rodríguez vio el liderazgo en televisión abierta en las señales de Mega y Mega 2, y también en la transmisión digital del react.

La transmisión televisiva tuvo partida doble. La señal primaria de Mega promedió live 706.703 personas por minuto entre las 22:05 y las 01:21, versus las 459.225 de Canal 13, las 389.619 de CHV y las 244.734 personas promedio por minuto de TVN.

Miss Universo Chile 2026 arrasó en rating

Además, el programa tuvo un alcance de 1.948.494 personas. Por su parte, Mega 2, con transmisión especial en lengua de señas, promedió 58.328 personas promedio por minuto y un alcance de 290.685 personas. El promedio consolidado view de ambas señales combinadas fue de 769,649 personas por minuto y un alcance de 2.076.902 personas.

En cuanto a la transmisión digital, el react de Miss Universo Chile liderado por Poli Flores sumó más de 275 mil visualizaciones y un peak fue de 58.873 espectadores. Durante su emisión, el espacio fue la transmisión en vivo más vista en Chile y llegó cuarta a nivel mundial, según la plataforma Playboard.

Miss Universo Chile fue una producción del área de Entretención de Megamedia.

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