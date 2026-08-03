La apuesta inclusiva de Mega 2 lidera la audiencia durante el Miss Universo Chile 2026

03 ag. 2026 - 17:10 hrs.

La transmisión del Miss Universo Chile 2026 por Mega 2, realizada en conjunto con el Instituto de la Sordera de Chile e incorporando interpretación en Lengua de Señas Chilena (LSCh), obtuvo un destacado desempeño de audiencia, consolidándose como una de las señales con mejor rendimiento en su franja horaria.

La cobertura alcanzó un alcance de 290.685 personas y registró un rating promedio de 58.328, cifras que reflejan el interés del público por una propuesta televisiva accesible e inclusiva.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue el nivel de permanencia de la audiencia. El rating promedio de 58.328 refleja que quienes sintonizaron la transmisión permanecieron conectados durante gran parte del certamen, consolidando un excelente desempeño para la señal.

Mega 2 superó ampliamente a canales de competencia directa

En la franja de emisión, Mega 2 lideró ampliamente frente a los demás canales de competencia directa, registrando un rating promedio de 58.328, muy por sobre T13 en Vivo (16.063), La Red (14.857), TV+ (14.063) y Zona Latina (2.943), confirmando el liderazgo de la señal durante la transmisión.

Estos resultados reafirman el compromiso de Mega 2 con una televisión más accesible e inclusiva. Gracias al trabajo conjunto con el Instituto de la Sordera de Chile, la comunidad sorda pudo seguir en igualdad de condiciones uno de los eventos televisivos más importantes del país, demostrando que la inclusión no solo amplía el acceso a los contenidos, sino que también conecta con las audiencias y obtiene excelentes resultados.

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