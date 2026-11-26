26 nov. 2026 - 12:45 hrs.

Dominga López quedó en el top 12 del Miss Universo 2026, pero esto no significó para ella el final, sino el comienzo de una carrera que trae grandes sorpresas en el futuro.

Precisamente, la Miss Universo Chile se tomó unas horas de descanso luego del certamen de belleza y ahora prepara sus maletas para volver a nuestra nación, dejando un mensaje para todos previo a su viaje de retorno.

"Hoy vuelvo a casa. Quería agradecerles con mi alma su apoyo durante esta experiencia. El cariño que recibí fue el motor para siempre dar lo mejor de mí. Chile nuevamente clasifica al top 12 en Miss Universe y no es un logro menor", dijo en un comienzo.

El mensaje de Dominga López

"Fueron meses de disciplina y esfuerzo y espero que se sientan orgullosos del trabajo realizado. Le puse todo mi corazón", comentó.

Asimismo, agradeció a todos los que hicieron esto posible: "Gracias a todos quienes fueron parte del camino: mi organización, Keno, mis diseñadores, estilistas, fotógrafos, coaches, a los amigos que conocí en el camino, a mi familia y a @missuniverse por esta plataforma. Les prometo que seguiré enalteciendo el nombre del país".

Finalmente, cerró diciendo "y nuevamente gracias a ustedes, mi Chile querido, y a todos aquellos que se sumaron en el camino. Sigo siendo y seré por siempre su Miss Universe Chile 2026".

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