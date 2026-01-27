Alejandro Sepúlveda anticipa lluvias en zonas afectadas por incendios forestales: Este día y a esta hora

27 en. 2026 - 09:48 hrs.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, adelantó este martes en Mucho Gusto que existe la probabilidad de precipitaciones en las zonas afectadas por los incendios forestales en el sur del país.

El especialista detalló que se trata de una baja segregada, o núcleo frío en altura, que al interactuar con la Cordillera de la Costa podría generar que lluevas en al menos cuatro regiones.

Llega la lluvia a zonas afectadas por incendios forestales

Las precipitaciones se registrarían el día viernes 30 de enero en la zona afectada por los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, aunque también abarcaría parte de La Araucanía y Los Ríos.

Mega

Precisó que la lluvia ocurriría durante horas de la mañana del viernes, en especial en comunas como Tomé y Penco, en el Gran Concepción.

Sepúlveda manifestó que es una buena noticia desde el punto de vista de que esto ayuda a sofocar los focos de incendios, pero preocupa por una eventual remoción de masas producto de la gran acumulación de escombros.

Todo sobre Mucho gusto