"Fue una humorada": Cathy Barriga defiende su polémico matinal municipal que hizo en Maipú

28 en. 2026 - 12:25 hrs.

Cathy Barriga protagonizó una tensa conversación telefónica con el panel de Mucho Gusto, donde, además de responder a la petición de más de 30 años de cárcel en su contra por un eventual fraude al fisco, defendió su gestión en el municipio de Maipú.

En concreto, la exalcaldesa afirmó que no debe dar explicaciones del trabajo que realizó durante su administración, puesto que la comunidad tenía conocimiento de cada decisión. "Transmití, a través de las redes, cada decisión, cada entrega, cada reconocimiento", indicó.

Asimismo, comentó que distintas obras que fueron iniciativas de su gestión, se inauguraron en la administración del actual alcalde Tomás Vodanovic. "Él ha cortado cintas de mis obras, de mis equipos, de una gestión que fue limpia, que se centró en la comunidad", afirmó.

Mega

Cathy Barriga defiende su polémico matinal

Por último, Cathy Barriga defendió el polémico matinal que realizó en las instalaciones municipales y con funcionarios, señalando que fue una alternativa para poder dar a conocer el trabajo que se efectuaba.

"Cuando ustedes ridiculizan el matinal que sale ahí, que sale una parte donde yo tiro un cojín, quiero ser súper clara con eso. Se hizo durante un mes (...) y nosotros dábamos a conocer las obras, los proyectos, a los emprendimientos", aclaró.

Respecto al viral video donde aparece bailando con trabajadores municipales, indicó que "fue una humorada, así como ustedes hacen humoradas. Son momentos de humoradas que necesita cualquier ser humano".

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

