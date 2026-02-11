Alerta de marejadas: ¿Qué es la corriente de resaca y cómo evitar ser arrastrado mar adentro?

11 feb. 2026 - 10:20 hrs.

En medio de la alerta de marejadas emitida para las costas del país, también ha causado preocupación en las autoridades el aumento de bañistas rescatados durante el presente año. De acuerdo a información revelada por la Armada, en lo que va de 2026 se han llevado a cabo 7.000 acciones preventivas para retirarse de zonas de riesgo, junto con 25 operativos de rescate con 51 personas involucradas.

Bajo aquel escenario, el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, comentó que muchas de estas situaciones ocurren producto de la corriente de resaca, que suele arrastrar a los bañistas mar adentro.

¿Qué es la corriente de resaca?

El experto explicó en Mucho Gusto que, usualmente, las olas se acercan a la costa de forma recta, sin embargo, hay momentos en que esto ocurre en diagonal. Este impacto o ruptura de las olas produce la denominada resaca.

"Por lo general, visualmente, ahí se encuentra la corriente de retorno o resaca; vale decir que, cuando estas olas que llegan a la orilla, se recoge el mar", agregó.

Para poder escapar de esta fuerte corriente, Sepúlveda apuntó que los bañistas deben nadar hacia los costados, para que la misma inercia del mar los ayude a salir.

