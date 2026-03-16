40 viviendas terminaron inundadas en Linares: Vecinos debieron romper panderetas para sacar el agua

16 mar. 2026 - 10:22 hrs.

El paso del sistema frontal que afectó durante el fin de semana a la zona sur y centro sur del país dejó varias afectaciones. Producto del fenómeno, caracterizado por intensas lluvias y fuertes vientos, al menos 64 viviendas resultaron con daños entre O'Higgins y Aysén.

Una de las zonas más golpeadas fue Linares, en la región del Maule, donde 40 viviendas resultaron inundadas tras el ingreso de agua provocado por las precipitaciones.

Precisamente, la emergencia se localizó en Villa Alessandri donde, pese a la advertencia que levantaron vecinos a las autoridades locales, el agua inundó los inmuebles.

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Vecinos debieron romper panderetas tras inundación

Según contaron a Mucho Gusto, la construcción de un supermercado en el sector resultó como un tapón para las lluvias, puesto que evitó que estas continuaran con su curso normal.

Desesperados porque el agua ya había ingresado a sus viviendas, los afectados optaron por echar abajo una de las panderetas de la construcción e incluso romper las paredes de sus patios.

"Los vecinos salieron con pala, con chuzos, y tuvimos que romper, no hubo otra solución", manifestó Nicole Domínguez, quien, al igual que el resto de los residentes, emplazó a la municipalidad por el nulo trabajo preventivo.

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Por su parte, el alcalde de la comuna, Mario Meza, aseguró que se le avisó a la empresa constructora del supermercado. Cabe señalar que, una vez entregó su escueta declaración, se retiró del sector y no volvió a contestar los llamados de la producción para consultar sobre la versión de los vecinos.

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