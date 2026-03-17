Anuncian sistema frontal para Santiago: Estos son los días en que volverán las lluvias a la capital

17 mar. 2026 - 09:34 hrs.

Si pensaba que las lluvias y tormentas eléctricas que dejó el sistema frontal que afectó al sur del país ya habían acabado, está totalmente equivocado. Y es que, como dice el refrán, no hay primera sin segunda, ya que se vienen nuevas precipitaciones y no solamente en la zona centro sur, sino también en la Región Metropolitana.

Así lo adelantó el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, quien aseguró que no será solo una jornada, sino dos en que Santiago recibirá lluvia.

Estos días se registrarán precipitaciones en Santiago

De acuerdo a lo expuesto por el comunicador en Mucho Gusto, el día miércoles 18 de marzo llega un sistema frontal con precipitaciones que en la tarde noche se sentirán desde Temuco hacia el sur. Ya el jueves 19, este avanza hacia la zona central, ubicándose en la región de Ñuble.

Mega

Mientras que el viernes 20 se trasladará a la Región Metropolitana. Eso sí, Sepúlveda destacó que "en la mañana brillará el sol, al mediodía comenzará a nublarse y en la tarde, después de las 4-5 de la tarde, aparece la probabilidad de precipitaciones".

"Coincide que el viernes a las 11:45 horas llega el otoño, se produce el equinoccio. Entonces, en la mañana, con lo que resta de verano, sol, y cuando llegue el otoño, después del mediodía, llegan las precipitaciones que se extienden hasta la madrugada del día sábado", apuntó. Así tanto viernes en la tarde como en las primeras horas del sábado, la capital recibiría lluvias.

Todo sobre Mucho gusto