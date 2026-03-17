Disturbios en Barrio Meiggs: Ambulantes derriban reja perimetral e instalan barricadas

17 mar. 2026 - 11:00 hrs.

Durante la presente jornada en Mucho Gusto, revisamos imágenes de los diversos desórdenes que se registraron en el Barrio Meiggs, donde ambulantes derribaron una reja perimetral del sector.

En los videos, se ve a un grupo de desconocidos que incendió diversos objetos para instalar una barricada en la intersección de calle Gorbea con San Alfonso, uno de los puntos del plan de intervención desarrollado por el gobierno local.

Ambulantes derriban reja en Meiggs

Los incidentes se elevaron con el pasar de los minutos, al punto que los ambulantes terminaron por botar la reja perimetral instalada en el sector.

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Según expuso la autoridad local, los incidentes habrían comenzado pasadas las 14:00 horas del lunes, luego que personal municipal detectara a un sujeto que intentaba ingresar con cigarrillos ilegales.

Dicho procedimiento, según la versión del municipio, terminó por detonar la reacción de un grupo de personas. Hasta el lugar llegó personal de Control de Orden Público de Carabineros, tomando detenida a una persona por los disturbios.

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