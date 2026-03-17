Minimarkets, discotecas y clínicas dentales: El explosivo crecimiento de la toma Yevide en San Felipe

17 mar. 2026 - 14:00 hrs.

Minimarkets, peluquerías, casas de cambios y hasta consultas dentales. Todo esto y más tiene la toma Yevide en la comuna de San Felipe. Si bien comenzó como una ocupación de terreno, hoy su dinámica es similar a una ciudad con su propia ley.

El origen de este asentamiento se remonta a 2017, cuando comenzaron a tomarse el terreno que pertenece a Esval y la constructora San Bartolomé, ubicado en cercanías de la ruta H-60.

Una "ciudad" sin ley

En 2020 se empezó a expandir como la misma pandemia. Para el 2022, ya era un caso crítico: la violencia en sus improvisadas calles no tenía antídoto. En 2025, se intentó remediar con un desalojo que solo hizo mover parte del asentamiento irregular. Mientras que en la actualidad, ya es una verdadera ciudad, sin permisos, sin reglas y sin límites para adueñarse de cualquier espacio que quede libre.

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La toma colinda con la Villa Yevide, donde familias llevan décadas viviendo. Sin embargo, la tranquilidad que alguna vez tuvieron quedó atrás, ya que ahora deben vivir al lado de una sociedad sin reglas.

El equipo de Mucho Gusto recorrió sus calles, donde se observan viviendas de uno y hasta dos pisos, algunas con termopaneles, que refleja que existe cierto nivel adquisitivo. Asimismo, constataron la altísima actividad comercial, con ferias improvisadas, bares y hasta discotecas.

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