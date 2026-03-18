Alejandro Sepúlveda detalla qué día lloverá en la RM y adelanta la "primera nevada de la temporada"

18 mar. 2026 - 09:10 hrs.

Este miércoles estuvo en Mucho Gusto el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, para hablar sobre la lluvia que llegará a la Región Metropolitana esta semana.

Precisamente, Sepúlveda recalcó que este miércoles tendremos 30 °C, mientras que el jueves los termómetros alcanzarán los 26 °C. Sin embargo, todo cambia el viernes 20 de marzo.

"Este sistema frontal trae el aporte de un río atmosférico que, afortunadamente, no es severo. Estamos hablando de categoría 1 a 2 y que le ayuda a llegar a la zona central. Es un sistema frontal de características frías, por lo tanto, nevará en la cordillera, podría ser la primera nevada de la temporada", detalló.

Mucho Gusto / MEGA

¿Llueve este viernes en la capital?

Según Sepúlveda, la lluvia llegaría "el viernes después del mediodía, viernes en la tarde, más hacia la tarde-noche y hasta la madrugada del sábado".

Respecto a la cantidad que podría caer, el periodista especializado en meteorología comentó que "en el Gran Santiago, por ahora, entre 2 a 5 milímetros, pero en sectores de la Región Metropolitana habrá zonas que podrán superar los 10, sectores de precordillera, el sector sur, Buin, Paine, Melipilla".

De igual forma, recalcó que el viernes en la mañana habrá sol, llegando a una máxima de 21 °C, pero a medida que avance la tarde se nublará.

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