Bus RED derriba tres postes y provoca corte de luz y suspensión del tránsito en Ñuñoa

24 mar. 2026 - 09:04 hrs.

Un bus del sistema RED que circulaba por cercanías de la estación del Metro de Santiago Irarrázaval, en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, terminó derribando tres postes de energía generando interrupciones en el tránsito y cortes de suministro eléctrico.

El hecho ocurrió cerca de las 20:00 horas del lunes, cuando la máquina se desplazaba por la intersección de calle San Eugenio con Matta Oriente.

De acuerdo con lo observado en el lugar por el periodista de Mucho Gusto, Danilo Villegas, el bus primero se habría enredado con cables que colgaban desde uno de los postes, esto provocó un arrastre que terminó con tres estructuras en el suelo.

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Tránsito suspendido

Debido a la emergencia, el tránsito se mantiene suspendido en el tramo de San Eugenio hasta Irarrázaval, a la espera de trabajos de reposición de equipos de Enel.

La intervención considera, en una primera etapa, verificar que no exista energía en los cables, para posteriormente avanzar con el retiro del bus y de los postes dañados.

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