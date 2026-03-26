Sin esperas: Así lucen las bencineras tras concretarse alza histórica de combustibles

26 mar. 2026 - 09:01 hrs.

El alza del combustible es una realidad. Desde la medianoche de este jueves comenzó a regir en Chile el aumento de las bencinas anunciado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Así, las estaciones de servicio a lo largo y ancho de nuestro país aplicaron el ajuste al valor de las bencinas y el petróleo, en $370 y $580 por litro, respectivamente.

Durante los días previos se vieron largas filas en las bombas donde los conductores se adelantaron a cargar el estanque de sus vehículos e incluso llenar bidones.

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Así están las bencineras este jueves

Sin embargo, la realidad esta mañana fue totalmente diferente. Aquellas aglomeraciones y esperas de más de 4 horas quedaron atrás.

Según reportó la periodista de Mucho Gusto, Darynka Marcic, algunas estaciones actualizaron sus precios durante esta mañana. Aún así el panorama contrasta con los días previos. Por ejemplo, en Vitacura la afluencia de automovilistas era mucho menor.

Un panorama no muy diferente observó en la comuna de Macul la periodista Javiera Lagos, donde los conductores, conscientes con el alza de los combustibles, evitaron cargar sus autos.

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