Pan, papas y huevos: Estos son los productos que aumentarían su valor por el alza de combustibles

27 mar. 2026 - 13:30 hrs.

Esta mañana, el periodista especializado en economía, Roberto Saa, comentó qué productos podrían aumentar su precio por el alza en las bencinas.

Saa partió diciendo que la mayoría de las ferias libres confirmaron que sus productos subirán hasta un 50%, ya que todo lo que se vende en una feria se transporta en un camión que es movido con diésel.

Fue así como el periodista pasó a nombrar ciertos productos que podrían subir su valor en las próximas semanas.

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Estos productos podrían subir de precio

Lo primero que tomó fue una malla de papas, producto que tiene su plantación, en gran mayoría, desde la Región de la Araucanía hacia el sur, por lo que para llegar a la zona central y norte debe recorrer largas distancias en camión.

"La papa sin duda va a ser un precio que va a subir", expresó Roberto, y aclaró que podría ser un aumento del 54%, mientras que las hortalizas y cítricos también van a subir, lo que se sumará a la temporada de invierno.

Dicho esto, agarró la harina y los fideos. "Estos productos también las cadenas de supermercados los van a mover y los tienen que mover en camiones, y esos camiones usan petróleo, y ese petróleo subió un 54% ayer, por lo tanto, por distintas circunstancias, van a recibir un incremento", afirmó.

Enseguida, habló del pan y los huevos, productos de la canasta básica que también sufrirán un aumento a raíz del alza del gas, luz y petróleo, elementos esenciales para su preparación a través de hornos y otras máquinas.

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