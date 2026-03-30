Turba ataca y saquea oficina de la Municipalidad de Huechuraba: Se llevaron computadores y una caja fuerte

30 mar. 2026 - 09:00 hrs.

En el marco de la conmemoración del Día del Joven Combatiente, un grupo de al menos 20 personas atacó y saqueó una oficina de la municipalidad de Huechuraba.

Según los antecedentes entregados por el periodista Fernando Fabres en Mucho Gusto, desconocidos ingresaron al Centro Cultural de la comuna para realizar un forado en la oficinas del Departamento de Salud.

Robo en oficinas municipales

En el interior, la turba destruyó mamparas y ventanales para acceder a las oficinas administrativas. Tras ello, sustrajeron cerca de 10 computadores, avaluados en $8 millones, y una caja fuerte que contenía documentación de bienestar y vales de gas, en un estimado que alcanza los $10 millones.

Mega

Max Luksic, alcalde de la comuna, detalló al matinal de Mega que los antisociales destrozaron la fachada del Centro Cultural que estaba pronto a inaugurarse, junto con robar elementos de los guardias de seguridad y vandalizar la caseta. "Hace muchos años no había un ataque a dependencias municipales", aseguró.

El robo ocurrió en el marco del Día del Joven Combatiente. Precisamente, en sectores cercanos se levantaron barricadas y se registraron enfrentamientos con Carabineros.

La Fiscalía Centro Norte instruyó que la investigación quedara a cargo del OS9 y el Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros.

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