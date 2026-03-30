Cambio de hora y su impacto meteorológico: Conoce otro efecto del inicio del horario de invierno
Estamos en los últimos días regidos bajo el horario de verano, antes del primer cambio de hora del año que está programado en gran parte de Chile.
La modificación se concretará la noche del sábado 4 de abril, momento en que la mayoría del país deberá retrasar sus relojes.
El cambio de hora y los efectos meteorológicos
Concretamente, cuando el reloj marque las 00:00 horas, deberá retroceder a las 23:00 horas del mismo sábado.
Cabe recordar que las regiones de Aysén, Magallanes y la Antártica chilena no deberán realizar el cambio de horario, por lo que mantienen la hora actual.
De acuerdo al periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, con esta modificación horaria no solo amanecerá más temprano y también oscurecerá antes por las tardes.
Además, habrá otro cambio importante en términos meteorológicos, dado que por el retraso de los relojes, las temperaturas mínimas comenzarán a concretarse antes.
