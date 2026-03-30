Estudiante intentó ingresar arma de fuego cargada a colegio en Curicó: Fue descubierto por su madre

30 mar. 2026 - 11:55 hrs.

En horas de la mañana de este lunes, un estudiante de 14 años fue contenido instantes antes de ingresar con un arma de fuego cargada a un colegio de Curicó, en la región del Maule.

De acuerdo con lo informado por el alcalde George Bordachar en Mucho Gusto, el hecho ocurrió en las inmediaciones del Colegio Polivalente Japón, ubicado en la calle Fresia.

Alumno intentó ingresar arma a colegio

El estudiante, quien cursa primero medio, portaba un arma de fuego con cuatro tiros en la recámara.

Mega

Sin embargo, de manera oportuna la madre del menor descubrió el arma antes de que ingresara al establecimiento educacional.

Al llegar personal de Carabineros al recinto, el joven hizo entrega del arma de fuego y fue trasladado hasta una unidad policial.

Todo sobre Mucho gusto