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"Acá remojamos el...": El deslenguado comentario de Neme que desató risas en medio de entrevista

  • Por Sebastián Paillafil

Un divertido momento protagonizó José Antonio Neme en Mucho Gusto, a raíz de un deslenguado comentario que dejó a Roberto Saa y Karen Doggenweiler tapándose la cara.

Todo ocurrió cuando el periodista César Sepúlveda entrevistaba a un matrimonio de maestros de cocina, quienes comentaron que los alimentos sufrieron un aumento en sus precios tras el denominado "petrolazo".

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En eso, entregaron algunas recetas para cocinar y que así el bolsillo no se resienta, como la tortilla y el ceviche de cochayuyo, en los cuales dijeron ser expertos.

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El comentario de Neme que hizo reír al panel

Hasta ahí, todo transcurría de manera normal o eso se pensaba. Y es que al momento de despedirse, la mujer aseguró que pretendía llegar hasta las dependencias de Mega y entregarle una tortilla a Neme.

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José Antonio, quien tenía la broma en la punta de la lengua, no esperó y lanzó: "Tiene que traer la tortilla y acá remojamos el cochayuyo", provocando risas en Roberto Saa Karen Doggenweiler, quienes incluso se taparon la cara por el deslenguado comentario.

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