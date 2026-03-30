"Acá remojamos el...": El deslenguado comentario de Neme que desató risas en medio de entrevista

30 mar. 2026 - 14:00 hrs.

Un divertido momento protagonizó José Antonio Neme en Mucho Gusto, a raíz de un deslenguado comentario que dejó a Roberto Saa y Karen Doggenweiler tapándose la cara.

Todo ocurrió cuando el periodista César Sepúlveda entrevistaba a un matrimonio de maestros de cocina, quienes comentaron que los alimentos sufrieron un aumento en sus precios tras el denominado "petrolazo".

En eso, entregaron algunas recetas para cocinar y que así el bolsillo no se resienta, como la tortilla y el ceviche de cochayuyo, en los cuales dijeron ser expertos.

Mega

El comentario de Neme que hizo reír al panel

Hasta ahí, todo transcurría de manera normal o eso se pensaba. Y es que al momento de despedirse, la mujer aseguró que pretendía llegar hasta las dependencias de Mega y entregarle una tortilla a Neme.

José Antonio, quien tenía la broma en la punta de la lengua, no esperó y lanzó: "Tiene que traer la tortilla y acá remojamos el cochayuyo", provocando risas en Roberto Saa y Karen Doggenweiler, quienes incluso se taparon la cara por el deslenguado comentario.

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