Ojo al bolsillo: ¿Cuándo subirán los precios de alimentos y servicios tras el alza de los combustibles?

30 mar. 2026 - 13:25 hrs.

El alza del precio de la bencina y diésel es una triste realidad que no solo sienten los dueños de vehículos. Los altos costos de los derivados del petróleo repercutirán en alimentos y otros servicios.

El editor del área de economía de Meganoticias, Roberto Saa, respondió en Mucho Gusto la duda de millones de chilenos por estos días: ¿Cuándo aumentarán los precios tras el alza de los combustibles?

Alza de bencinas impactará en precios de alimentos y servicios

Saa fue tajante en afirmar que el golpe a la billetera ya es una realidad, dado que, según gremios de camioneros, los fletes en varios de sus servicios han subido un 15%.

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En tanto, los buses interurbanos ya tuvieron un incremento importante, de hecho, el alza es más grande de lo que ocurre generalmente en vísperas de Semana Santa.

Otro esencial para los chilenos, especialmente en el invierno, es el gas licuado que también ha presentado una variación en su valor en torno al 10%. Esto por dos factores: el aumento del gas (derivado del petróleo) y el traslado mismo del gas en camiones.

Los alimentos no se quedan atrás en esto. De acuerdo a Roberto Saa, las papas, que son un alimento altamente sensible por el petróleo, sufrió un alza importante, lo mismo que los tomates.

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