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Ojo al bolsillo: ¿Cuándo subirán los precios de alimentos y servicios tras el alza de los combustibles?

  • Por Sebastián Paillafil

El alza del precio de la bencina y diésel es una triste realidad que no solo sienten los dueños de vehículos. Los altos costos de los derivados del petróleo repercutirán en alimentos y otros servicios.

El editor del área de economía de Meganoticias, Roberto Saa, respondió en Mucho Gusto la duda de millones de chilenos por estos días: ¿Cuándo aumentarán los precios tras el alza de los combustibles?

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Alza de bencinas impactará en precios de alimentos y servicios

Saa fue tajante en afirmar que el golpe a la billetera ya es una realidad, dado que, según gremios de camioneros, los fletes en varios de sus servicios han subido un 15%.

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En tanto, los buses interurbanos ya tuvieron un incremento importante, de hecho, el alza es más grande de lo que ocurre generalmente en vísperas de Semana Santa.

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Otro esencial para los chilenos, especialmente en el invierno, es el gas licuado que también ha presentado una variación en su valor en torno al 10%. Esto por dos factores: el aumento del gas (derivado del petróleo) y el traslado mismo del gas en camiones.

Los alimentos no se quedan atrás en esto. De acuerdo a Roberto Saa, las papas, que son un alimento altamente sensible por el petróleo, sufrió un alza importante, lo mismo que los tomates.

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