Mujer fue asesinada por su pareja en Las Condes: Atacante llamó a su jefe y pidió ayuda tras femicidio

31 mar. 2026 - 09:05 hrs.

Durante la jornada del lunes, se registró un femicidio en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

El hecho se registró al interior de un departamento ubicado en República Árabe de Egipto con Del Inca, el cual la pareja en cuestión había arrendado temporalmente, dado que se encontraba de visita en la capital junto a su hija de 3 años.

Autor confesó femicidio

Fue en ese contexto cuando se habría generado una discusión, que derivó que el hombre de 33 años se abalanzó contra ella y la apuñaló con un arma blanca. Todo frente a la niña.

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Tras el ataque, el sujeto llamó a su jefe en Calama, a quien le relató lo ocurrido y pidió ayuda, quien finalmente pudo alertar de la situación a la Seguridad Municipal de Las Condes. La hija de ambos, en tanto, fue socorrida por vecinos.

La Fiscalía instruyó que el caso quedara en manos de la Policía de Investigaciones (PDI). Las autoridades afirmaron que no existían denuncias previas por violencia intrafamiliar asociadas a la pareja.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

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